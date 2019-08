Indre-et-Loire : Toujours pas de plan de financement pour les travaux sur les lignes SNCF

Indre-et-Loire, France

C'est une partie des 7 milliards d'euros nécessaires en France pour remettre en état les voies SNCF.

Reste la question centrale : qui va payer ? L'Etat devait apporter des réponses au printemps à la région Centre Val-de-Loire, mais les réponses se font toujours attendre. Les détails du plan de financement devait tomber en avril, puis en mai, puis en juin... et à ce jour, rien n'est arrivé depuis le ministère des Transports.

Et ça malgré "nos relances régulières" dit le vice-président en charge des transports Philippe Fournié. A l'origine, l'Etat et la Région devaient se partager la facture à part égale. Est-ce que ce sera toujours vrai ? Pas sûr.

Et pourtant, il y a urgence à intervenir. Chaque année qui passe démultiplie les factures de réparation. Sur les cinq lignes à rénover en Région Centre Val-de-Loire, trois concernent la Touraine : Tours-Chinon et Tours-Loches, mais aussi la ligne Paris-Châteaudun-Vendôme-Tours qui dessert Château-Renault.

Rien que pour le Tours-Loches, de plus en plus de liaisons sont remplacées par des cars. L'inquiétude porte aussi sur le Tours-Chinon, et ses 400.000 passagers à l'année. "Si l'Etat ne donne pas signe de vie, nous prendrons nos responsabilités" assure la Région, "nous ferons les travaux à nos frais"

Quitte à renégocier avec l'Etat : La Région pourrait assumer seule les travaux sur les lignes Tours-Chinon et Tours-Loches. Elle demanderait alors à l'Etat d'assumer 80% des travaux des lignes inter-régionales comme le Bourges-Montluçon ou le Tours-Paris.