Indre-et-Loire : trafic à nouveau perturbé malgré quelques améliorations sur le réseau SNCF lundi 6 janvier

Pour ce 33e jour de mobilisation des agents contre la réforme des retraites, il y a un peu plus de trains que ces dernières semaines selon les prévisions de la SNCF de ce lundi 6 janvier

Indre-et-Loire, France

33e et nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites et pour ce lundi 6 janvier de rentrée après les fêtes de fin d'année, le trafic est à nouveau perturbé sur le réseau SNCF dans le département. Comme au niveau national, on note quelques améliorations.

- Comptez 9 aller/retour entre Tours et Orléans.

- 2 allers et 3 retours entre Tours et Paris Austerlitz.

- 8 aller/retour Tours - Chinon. Seulement 1 aller retours Tours - Loches.

- 6 aller/retour sur la ligne Tours - Le Mans.

- 5 allers et 4 retours sur la ligne Tours - Nantes.

Pour les TGV il y a du mieux avec 9 allers/ 16 retours sur la ligne Tours - St Pierre des Corps et Paris Montparnasse.