Une première en Indre-et-Loire : Un passage piéton en 3D à Saint-Cyr-sur-Loire

Indre-et-Loire, France

C'est une première en Indre-et-Loire. Il en existe déjà quelques uns en France. On parle là d'un passage piéton en trois dimensions. Il a été tracé la deuxième semaine d'août, rue de la République à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est une décision de la mairie, qui a voulu marqué le coup avec l'ouverture en cette rentrée 2019 de la nouvelle école. Dans quelques jours, plus de 300 enfants vont faire leur rentrée dans le tout nouveau groupe scolaire. La ville a donc décidé d'innover face à l'entrée de l'école avec ce passage piéton en relief.

Le passage piéton interpelle, interroge, même si beaucoup ne voit pas qu'il est en trois dimensions. Interpeller le conducteur, c'est bien là l'essentiel pour la mairie et le directeur adjoint des services techniques Vincent Huet. "L'avenue de la République est l'une des rues les plus chargées de Saint-Cyr. L'objectif est d'inciter les usagers à ralentir. Ailleurs en France, on s'aperçoit que ces passages piétons ont une incidence sur la vitesse". Impossible de mesurer précisément l'impact de ce genre de passage piéton en relief. Des conducteurs lèvent le pied. Des relevés de vitesse vont être faits prochainement pour le confirmer dit la mairie. Parallèlement, devant l'école, elle va faire passer l'avenue de la République en zone 30.