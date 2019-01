Indre-et-Loire : Vinci Autoroutes augmente ses tarifs et fait un geste commercial pour les trajets quotidiens

En pleine crise des gilets jaunes, faute de pouvoir empêcher la hausse des tarifs autoroutiers prévus par contrat entre l'Etat et les sociétés au 1er février 2019, le gouvernement a demandé aux société d'autoroutes un geste commercial. Sur les autoroutes gérées par Vinci, il s'appelera Ulys 30 !

En pleine crise des gilets et avec la hausse annoncée des tarifs autoroutiers pour le 1er février 2019, (une hausse moyenne de 1,80% pour l'ensemble des réseaux et 1,65% pour Cofiroute) la Ministre des transports Elisabeth Borne avait demandé aux sociétés concessionnaires des autoroutes en France, un geste pour le pouvoir d'achat des français.

Le gouvernement a obtenu un geste pour les conducteurs réguliers : ils auront 30% de réduction à partir de dix allers-retours par mois. Les nouveaux abonnements ciblent particulièrement les déplacements quotidiens, dont les allers-retours domicile-travail, mais aussi des déplacements réguliers pour des visites familiales, les loisirs ou encore des soins par exemple.

Vendredi, nous lançons #Ulys30, un abonnement spécialement conçu pour faciliter les déplacements quotidiens.

A partir de 10 allers-retours/mois sur un itinéraire choisi, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur ces trajets et les suivants. https://t.co/KduX9UP3dkpic.twitter.com/wArYvijO3p — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) January 30, 2019

424 euros d'économie par an sur un trajet aller-retour Monnaie/Blois

A partir de 10 allers-retours dans le mois sur le même trajet, une réduction de 30% s'appliquera : par exemple pour un trajet Monnaie/Blois : 10 allers retours par mois reviennent 118 euros par mois. Avec l'abonnement, ils reviendront à 82 euros 60 soit une économie d'un peu plus de 35 euros par mois et 424 euros 80 par an.

Cet abonnement est aussi valable par exemple pour une infirmière qui habite à Tours et se rend tous les jours au CHU Trousseau et paie 90 centimes d'euros à la barrière de péage de Chambray-les-Tours.

L'abonnement est valable seulement pour les voitures et les deux roues. Lors de la souscription de l'abonnement, vous devrez indiquer votre trajet préférentiel, sans limitation de kilomètres sur l'ensemble du réseau géré par Vinci autoroutes. Si vos habitudes devaient changer, vous pourrez aussi modifier en cours d'abonnement le trajet que vous aviez enregistré.