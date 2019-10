Indre-et-Loire : Vinci fait visiter ce samedi le chantier de doublement du viaduc sur l'A85

Langeais, France

Ce samedi Vinci Autoroutes organise des portes ouvertes sur le chantier de doublement du viaduc de la Perrée sut l'A85, sur la commune de Coteaux-sur-Loire. Les visites guidées ont lieu de 10h à 16h, et durent 15 minutes environ. Sur place des animations ludiques seront proposées autour de la construction d'un ouvrage. Les personnes présentes pourront surtout visiter le nouveau viaduc.

Le chantier du doublement du viaduc a débuté au cours du printemps 2018 et s’achèvera au second semestre 2020. Il consiste à construire un second ouvrage sur l’autoroute A85, parallèle à l’ouvrage existant.

Ce chantier exceptionnel par sa taille et ses enjeux techniques fait partie du programme de doublement des 3 viaducs de l’autoroute A85 en Indre-et-Loire.