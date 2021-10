En raison d'un exercice de surveillance des digues, la vitesse est limitée à 50 km/h sur plusieurs axes ce jeudi et vendredi matin. Prudence si vous circulez dans ce secteur.

Indre-et-Loire : vitesse limitée à 50km/h ce jeudi et vendredi sur les levées en raison d'un exercice

Les agents de l'Etat et de la Métropole de Tours organisent pendant deux jours, ce jeudi 21 octobre de 9h à 17h et vendredi 22 octobre de 9h à 12h30, un exercice de surveillance des digues au bord de la Loire et du Cher. L'objectif est de tester la réactivité des équipes chargées de mesurer la résistance des digues.

Ces agents, une vingtaine au total, se déplaceront à pied et en véhicule balisé à vitesse très lente. Du coup la vitesse de circulation dans ces secteurs sera réduite à 50 km/h. Il s'agit des communes suivantes : Tours, Montlouis-sur-Loire, La Ville-aux-Dames, Saint-Pierre-des-Corps, La Riche, Saint-Genouph, Berthenay, Villandry, Savonnières et Saint-Avertin.

Même si des panneaux d'information seront installés pendant l'exercice, la prudence est recommandée pendant deux jours sur la D751, la D88, la D288 ou la D140.