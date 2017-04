Indre : la première aire de covoiturage compte sur le bouche à oreille pour se faire connaître

Le département de l’Indre possède sa première aire de covoiturage depuis six mois. Mais le parking peine encore à rencontrer son public, pour le plus grand étonnement des élus de Saint-Lactencin.

Francis Pinardon en avait assez de voir deux ou trois voitures se garer tous les jours sur le bas-côté de rue de l’Aumônerie, juste à côté d’un rond-point, à l’entrée de la commune de Buzançais, à l’intersection de la départementale 943 qui relie Châteauroux à Tours.

Je voyais tous les jours des véhicules stationner, plus ou moins sur l’accotement, devant chez les habitants. Alors, l’idée m’est venue d’avoir une aire de covoiturage. - Francis Pinardon, habitant de Saint-Lactencin

Un lieu d’accueil pour les covoitureurs

L’habitant du lieu-dit Tesseau, à Saint-Lactencin, a alors partagé son idée avec deux élus de la commune, "et ils m’ont pris au sérieux", se félicite-t-il. Il leur a proposé de créer un lieu où les automobilistes pourraient laisser leur voiture toute la journée sans déranger personne, tandis qu’ils partagent la voiture de quelqu’un d’autre.

Les deux élus, deux adjoints, Jean-Luc Wilmot et Pierre Charon, ont trouvé l’idée très bonne et ont décidé de mener le projet à terme, en choisissant un terrain rétrocédé par le département de l’Indre à la commune, après les travaux du rond-point, dit de Tesseau.

"Dans un premier temps, nous avons eu quelques petits problèmes parce que le département avait refusé et puis on est assez tenace, on a relancé", explique Jean-Luc Wilmot. La mairie a pris en charge les travaux de nivellement et de terrassement pour 2.000 euros environ et le département a accepté de prendre en charge le goudronnage du parking.

Et c’est comme ça qu’est née la première aire officielle de covoiturage dans le département de l’Indre, dont nous sommes très fiers. - Jean-Luc Wilmot, adjoint à la mairie de Saint-Lactencin

Deux ou trois covoitureurs stationnent par jour

La commune a déjà des projets d’agrandissement, "si ça marche très bien", confie Pierre Charon en montrant un autre terrain, en contre-bas. "Petit à petit, on va finir aussi de peindre les places au sol, pour que les gens ne se garent pas n’importe comment."

Mais pour l’instant, ça ne "marche" pas "très bien". Deux ou trois voitures se garent sur l’aire de covoiturage, régulièrement, mais pas autant qu’avant les travaux. Jean-Luc Wilmot ne comprend pas. Les covoitureurs sont peut-être partis, chassés par les travaux. Mais l’adjoint a une autre explication : il n’y a pas assez de signalétique. La mairie a bien mis un panneau à l’entrée du parking, côté rond-point. Mais elle n’a pas pu en mettre sur la route très fréquentée entre Tours et Châteauroux, n’ayant pas eu l’autorisation du département.

La deuxième partie de la signalétique sur la RD943 est malheureusement refusée par le département, car il y a trop de panneaux au niveau du rond-point. - Jean-Luc Wilmot, adjoint à la mairie de Saint-Lactencin

Faute de panneau, les automobilistes ne savent pas qu’une aire de covoiturage est installée à la porte de Buzançais, en contre-bas. Les dix places attendent depuis six mois les effets du "bouche à oreille, comme toujours".