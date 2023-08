Indre : le parc naturel de la Brenne lance une grande enquête sur les habitudes et besoin de transports

Au quotidien, comment allez-vous chercher le pain ? Comment vous rendez-vous au travail ? Quel moyen de transport pour aller sur le marché ? Autant de questions que se pose le Parc naturel de la Brenne. Jusqu'au 15 août, il interroge tous ses habitants, via une grande enquête . "L'étude porte sur l'identification des enjeux de mobilité du territoire et la définition d'une stratégie de mobilité avec la proposition concrète de solution" détaille Auérlie Raynaud, chargée de mission au Parc naturel de la Brenne.

ⓘ Publicité

En Brenne, comme dans toutes les zones rurales, la voiture prédomine au quotidien, souvent dans un usage individuel. Mais la solution est loin d'être idéale : "D'abord en terme de coût, avec le prix du carburant notamment. Mais aussi en terme d'émission de gaz à effet de serre. Et puis les plus âgés ne conduisent souvent plus et les plus jeunes n'ont pas toujours le permis". L'enquête s'intéresse aussi aux solutions de covoiturage qui auraient pu être proposées dans certaines entreprises du territoire par exemple.

Si certains trajets peuvent se faire à vélo, l'absence de véritables pistes cyclables sur la plupart des grands axes brennous pourraient aussi constituer un frein.

Peu de transports en commun

Si les transports individuels semblent être le recours majoritaire des Brennous et vacanciers, cela peut sans doute s'expliquer par l**'absence de véritable alternative** : "Il y a très peu de ligne de transport en commun, organisé par le réseau régional Rémi. Il existe quelques lignes mais jugées insuffisantes en nombre et en horaires"

Les Brennous - qu'ils soient de souche, de passage ou d'adoption - sont donc invités à participer à cette enquête et, pour ceux qui le souhaitent, à rejoindre à l'automne quatre ateliers pour analyser les résultats et proposer des solutions plus concrètes. Les premières conclusions de cette étude et des ateliers sont attendus au printemps 2024.