VIDEO - Retour progressif à 90km/h : 400 panneaux posés dans l'Indre

C'est une course-contre-la-montre menée ce mercredi 1er juillet par les agents des routes de l'Indre. Le retour progressif aux 90km/h est effectif sur 220 kilomètres de routes. Il faut donc rapidement installer 400 panneaux aux quatre coins du département. "Nous avons 15 équipes et au total entre 30 et 40 agents mobilisés toute la journée", explique Yann Michon, directeur adjoint des routes. La pose d'un panneau prend à peine cinq minutes. En quelques heures seulement, tous les panneaux sont fixés. "Nous avions encore en stock quelques panneaux 90. Mais nous avons dû en recommander une majorité", ajoute Yann Michon.

Un retour à 90km/h salué par les automobilistes

Plusieurs axes structurants sont concernés par ce retour aux 90km/h.

La D943 Châteauroux - Buzançais - Châtillon-sur-Indre

La D956 Châteauroux - Levroux - Valençay

La D951 à partir de la sortie de l'A20, en direction de Saint-Gaultier et du Blanc

La D927 La Châtre - Neuvy-Saint-Sépulchre - Argenton-sur-Creuse

La D927b, tronçon qui relie Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier, puis qui se prolonge sur la D951

La D940 qui relie La Châtre au département de la Creuse

La D925 Est, de Châteauroux vers le Cher

Sur les routes, les automobilistes reprennent vite leurs habitudes. "Je suis content ! On n'est pas plus dangereux en roulant à 90 qu'à 80 si on fait bien attention", explique Michel. "Honnêtement, je roulais déjà souvent à 90 même quand c'était limité à 80. Et puis on adapte notre vitesse. Dans les virages, on ne va pas aller à 90km/h", ajoute Yann. En revanche, certains automobilistes ont du mal à comprendre pourquoi seuls 220 kilomètres de routes sont concernés dans l'Indre. "On repasse à 90 sur certaines routes mais on reste à 80. Je trouve ça stupide, il faut se mettre d'accord", souligne Hermann, qui roule plusieurs dizaines de milliers de kilomètres chaque année.