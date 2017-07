Région Centre Val de Loire : les usagers de la ligne POLT veulent un meilleur service

L'Association des voyageurs Centre-Limousin représente ces usagers qui vivent dans la région mais travaillent à Paris. Ses représentants estiment que la grille horaire de la ligne POLT est mal adaptée aux heures de bureau, et déplorent les retards fréquents.

Ils assurent ne pas vouloir 'taper' sur la SNCF, mais veulent être écoutés. Les représentants de l'Association des voyageurs Centre-Limousin veulent faire entendre la voix des usagers quotidiens de la Ligne POLT, qui vivent à Issoudun, Châteauroux ou même La Souterraine, mais travaillent à Paris.

Au printemps dernier, des modifications de la grille horaire de la ligne ont entraîné la suppression de dessertes, rendant ainsi les allers et retours dans la journée à Paris beaucoup plus compliqués à adapter aux heures de bureau. De là est née l'association, qui compte aujourd'hui une vingtaine de membres.

Ils ont été reçus par des responsables Intercité la semaine passée. La SNCF assure avoir entendu leurs demandes, et prépare de nouveaux horaires de trains pour la rentrée, prenant en compte le quotidien de ceux qui ont choisi la vie en région mais travaillent à Paris.

Trafic perturbé sur la ligne #POLT après pb sur un train de marchandise à Argenton. L'Intercité Toulouse-Paris ralenti, après La Souterraine — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 12, 2017

Prévoyez environ 2h50 de retard pour votre train: arbres tombés sur les voies vers Châteauroux puis à Forgevieille... (1/2) — SNCF (@SNCF) February 4, 2017

#sncf#pepy Très fort mécontentement train Intercité 3669 sans clim parti 20' retard voyageurs exaspérés suppression juillet arrêt Vierzon — Vanik Berberian (@defibrilators) June 8, 2017

Mais l'objectif de l'association n'est pas seulement celui-là. Ses membres réclament le respect des horaires du matin et du soir, et déplorent des retards beaucoup trop fréquents, selon eux causés avant tout par la vétusté des trains et des infrastructures de la ligne POLT. Un programme de remise en état de la ligne a été lancé, mais ne devrait pas s'achever avant 2025.

L'association demande aussi la garantie des dessertes des gares de Limoges, d'Argenton-sur-Creuse, de La Souterraine, de Châteauroux, Issoudun et Vierzon, ainsi que le respect des voyages entre Paris et Limoges aux heures de bureau, y compris en cas de grève.