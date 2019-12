Indre : un nouveau dispositif pour aider les salariés intérimaires à obtenir le permis de conduire

Le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT) lance un programme de financement, avec l’association Mob d'Emploi 36. Son nom ? 'Atout permis'. Un dispositif réservé aux intérimaires pour leur permettre de passer, et de réussir, le permis de conduire rapidement et à moindre coût.

Châteauroux, France

Quand on est salarié intérimaire, les déplacements professionnels peuvent vite rimer avec "galère". Il faut pouvoir être disponible partout, tout le temps. Posséder une voiture et le permis de conduire devient donc forcément indispensable. Pour les aider, une nouvelle initiative vient d'être lancée dans l'Indre.

Un accompagnement de A à Z

Depuis le 1er décembre, le dispositif 'Atouts Permis' aide les intérimaires à passer leur permis de conduire rapidement et à moindre coût. En partenariat avec le Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT), l'association solidaire Mob d'Emploi 36 accompagne les candidats de A à Z. ,Seule obligation : "être inscrit dans une agence d'intérim du département" explique Muriel Alibert, la directrice de Mob d'Emploi 36. "Il s'agit de permettre aux intérimaires de réussir leur permis de conduire pour pour permettre le réussir leur insertion professionnelle" résume-t-elle.

Un intérimaire sur dix n'est pas titulaire du permis de conduire

L'accompagnement se fait "dans la durée de l'apprentissage et avec un financement qui qui rend tout cela possible" explique Muriel Alibert. Aujourd'hui, plus de 10% des 2 millions d'intérimaires en France n'ont pas la fameuse petite carte rose. C'est pourtant une nécessité absolue pour accéder à l'emploi affirme la directrice de Mob d'Emploi : "Il faut encourager le maximum de personnes à être titulaire du permis de conduire afin d’accéder plus facilement au marché du travail classique". Par ailleurs, l'association Mob d'Emploi 36 propose aux intérimaires, à Châteauroux, de louer des scooters et des vélos à un tarif préférentiel de 3 euros par jour.