Indre : une réunion sur le retour aux 90km/h au Conseil départemental

Châteauroux, France

C'est un dossier brûlant depuis plusieurs mois : le retour aux 90km/h sur certaines routes dans nos départements berrichons. Dans l'Indre, le président du Conseil départemental n'a jamais caché sa volonté d'y revenir. Le passage à 80km/h sur les axes secondaires, effectif depuis le 1er juillet 2018, ne l'a pas vraiment convaincu. Ce lundi après-midi, les membres de la Commission des Grands Investissements doivent se réunir pour aborder la question du retour aux 90km/h.

Globalement, le retour à 90km/h fait l'unanimité au Conseil départemental de l'Indre

"Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de baisser la vitesse à 80 ? Je ne crois pas. Je suis favorable à un retour à 90 km/h sur certaines routes. L'état de nos routes dans l'Indre nous le permet", estime Gérard Blondeau, le président de cette commission. Lui cite l'exemple de la départementale 975, entre Paris et Limoges, qui passe par exemple par Châtillon-sur-Indre. Mais il y a aussi la départementale 956 entre Châteauroux et Levroux et la D920 entre La Châtre et Châteauroux.

"C'est vrai que souvent, _les décisions sont prises par des gens qui n'ont pas besoin de se déplacer et de prendre leur voiture au quotidien_. Ça ne correspond pas du tout à la réalité de nos territoires ruraux. Autant on peut comprendre que certaines routes départementales soient limités même à 70km/h, autant certaines routes peuvent largement contenir un retour à 90", soutient Michel Bougault, élu de l'opposition. "Au niveau de notre groupe, on sera derrière le président du Conseil départemental pour assumer cette responsabilité de revenir vers le 90km/h, même si ça ne correspond pas aux critères déterminés par l'Etat", ajoute-t-il.

Car, en effet, les conditions d'un retour à 90 km/h sont très drastiques : une route de dix kilomètres sans intersection, sans traversée de hameau et sans engins agricoles. Ce lundi soir, le président du Conseil départemental Serge Descout doit également prendre la parole sur ce sujet et celui du contournement routier de La Châtre.