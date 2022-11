Inflation : Grand Poitiers va augmenter les tarifs pour "l'eau et les déchets", mais pas la taxe foncière

Le 104ème congrès de l'association des Maires de France débute ce lundi 21 novembre à Paris, dans un climat de restrictions budgétaires et d'inflation. 10 000 élus devraient participer à ce rendez-vous et tous espèrent repartir avec des engagements de l'exécutif. "Il y a eu une annonce concernant une hausse des dotations de l'Etat, détaille Florence Jardin, président de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Maintenant on attend une concrétisation". Le Président de la République et la Première ministre sont attendus au congrès. Mais d'ici là, pour éviter l'endettement, la collectivité a réfléchi à des augmentations tarifaires.

ⓘ Publicité

Nous n'avons mis en place une augmentation de la taxe foncière, que nous n'allons pas renouveler", Florence Jardin

La présidente de la communauté urbaine affirme qu'il n'y aura pas cette année de nouvelle hausse de la taxe foncière : "d'autant que l'Etat va déjà augmenter les bases". "Nous allons donc jouer sur les recettes avec des mises à jour de tarifs : notamment pour l'eau et la collecte des déchets". Les augmentations ne sont pas encore établies et seront inférieures à l'inflation (actuellement de 6%). "On a ces obligations là pour éviter de creuser le budgets et les écarts".

Concernant les investissements, ils seront maintenus pour tout ce qui permettra de faire des économies d'énergies. "Mais nous réfléchissons à des pistes pour baisser notre consommation. Par exemple dans les piscines, on garde les bassins ouverts pour le "savoir-nager" pour les plus petits, mais on ferme les saunas et les hammams".