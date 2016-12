INFO FB ALSACE - Haut-Rhin : les routes secondaires seront finalement salées en cas de verglas

En juin, le conseil départemental du Haut-Rhin avait décidé de ne plus traiter en hiver quelque 665 kilomètres de routes départementales, ce qui avait provoqué la colère des agents de déneigement et des usagers. Ce vendredi, le département est revenu en partie sur cette délibération.

Le département du Haut-Rhin révise sa délibération. Les routes départementales seront finalement bien salées, mais ne seront pas déneigées. Les opérations de salage sur le réseau secondaire recommencent dès ce samedi 31 décembre. En juin, pour faire 500.000 euros d'économies, le département avait décidé de ne plus traiter en hiver quelque 665 kilomètres de routes départementales, ce qui avait provoqué la colère des agents de déneigement et des usagers.

Le salage avait été supprimé pour des raisons budgétaires, mais les conditions météorologiques des dernières semaines et les accidents qu'elles ont provoqués ont vraisemblablement changé la donne. Les agents du conseil départemental s'étaient vivement opposés à la suppression du salage et avaient manifesté. D'où la satisfaction de Christophe Odermatt, le secrétaire général du syndicat Force ouvrière des personnels du département du Haut-Rhin.

"C'est une décision qu'on attendait depuis longtemps, on déplore le fait qu'elle intervienne si tardivement et qu'elle soit la conséquence d'accidents. A notre connaissance, de nombreux élus du département, des maires de plusieurs communes et des usagers se sont adressés au département du Haut-Rhin. Malgré ça, le département a tenu le même discours jusque-là. C'est probablement les accidents qui ont eu lieu hier dans la plaine du Rhin qui ont obligé le président Straumann à revoir sa copie."

"On soutient que les économies, si elles doivent être faites, elles ne doivent pas être faites au détriment de la sécurité des usagers", insiste Christophe Odermatt.

Dans un communiqué, le département précise que le nouveau plan de déneigement reste bien maintenu "contrairement aux informations communiquées par les représentants du personnel". Il insiste sur l'optimisation du dispositif en fonction des conditions météorologiques.