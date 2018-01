Strasbourg, France

La SNCF va bientôt perdre le monopole des trains régionaux. L'ouverture à la concurrence est prévue au sein de l'Union européenne en 2023 mais en France, des régions veulent anticiper ces changements et y aller progressivement. "Nous sommes les premiers à avoir réuni les conditions pour ouvrir une partie du réseau à la concurrence. Le Grand Est est vraiment en avance par rapport aux autres régions", explique David Valence vice-président de la région Grand Est en charge des transports invité sur France Bleu Alsace "des trains non estampillés SNCF pourraient circuler dès 2021. Nous avons la capacité d'ouvrir à la concurrence 10% du réseau du Grand Est. L'un des objectifs, c'est de faire des économies. Un train au km coûte entre 20 et 30% plus cher en France qu'en Allemagne."

"Un train au km coûte entre 20 et 30% plus cher en France qu'en Allemagne" David Valence

L'association des régions de France a envoyé une série de propositions au gouvernement afin de préparer une loi sur l'ouverture des trains régionaux à la concurrence. "Il y a encore beaucoup de questions, pour le personnel, la maintenance... Des préalables à lever avant de se pencher sur les conditions de voyage des passagers" indique David Valence. La loi d'orientation sur les mobilités devrait être votée dans les prochains mois.

L'interview de David Valence vice-président de la région Grand Est à réécouter en intégralité https://www\.francebleu\.fr/emissions/l\-invite\-de\-la\-redaction\-de\-7h40/alsace/l\-invite\-de\-la\-redaction\-de\-7h43\-1