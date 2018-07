Le 20 juin, un très grave accident avait lieu à Buvilly sur la RN83. Deux semaines plus tard Gilles, l'automobiliste témoigne, il est devenu ami avec Ivan le conducteur espagnol gravement blessé. Il est allé le voir tous les jours à l'hôpital. Les deux hommes disent être "miraculés".

Dans le choc le conducteur français est décédé et le chauffeur espagnol gravement blessé

Buvilly, France

Le 20 juin dernier cet accident sur la RN83 sur la commune de Buvilly avait été très spectaculaire. Deux camions s'étaient percutés , au niveau d'une voiture garée sur le bas côté. Dans le choc, le conducteur d'un des poids-lourds, un Français, est décédé.

Deux semaines plus tard, Gilles le conducteur de la voiture stationnée sur le bas-côté témoigne et raconte. Il a frôlé la mort, mais dans ces circonstances dramatiques est devenu l'ami de ce chauffeur espagnol, blessé grave. Ils se considèrent tous les deux comme des miraculés. Un témoignage poignant à réécouter dans cet article.

Le récit du choc

Gilles, l'automobiliste raconte le moment de l'accident , les circonstances Copier

"Il y a eu un énorme choc, je n'ai pas compris sur l'instant ce qui se passait, un bruit apocalyptique, et j'ai compris après qu'un poids-lourd s'était déporté, et le tracteur du camion qui me suivait a été poussé contre ma voiture..."

Deux miraculés

Je pense qu'Ivan (le chauffeur espagnol) et moi sommes des miraculés. Il m'a regardé un long moment et m'a dit :"Tu sais je crois qu'on est frères jumeaux , parce qu'on est tous les deux nés ce 20 juin".

"On est tous les deux miraculés" Copier

Le début d'une amitié

"Sans lui je ne sais pas si je serai encore là, donc c'était pas pour le remercier, mais ... Depuis une semaine je vais le voir quasiment tous les jours parce que c'était une façon de lui faire du bien, il est seul, il ne parle pas français et malgré les circonstances dramatiques, ça a été une belle rencontre et je pense qu'on sera amené à se revoir".