INFO FRANCE BLEU - Après les travaux, un mouvement de grève à la SNCF lancé par la CGT la semaine prochaine

Après un premier week end de travaux qui paralysent les trains de la Côte d'Azur, la CGT appelle à la grève ce vendredi 22 avril pour demander des hausses de salaires et des recrutements. Le lendemain, samedi 23 avril, la SNCF recommence ses travaux et bloque de nouveau le trafic.

Un nouveau week-end de galère s'annonce. La CGT des cheminots de la Côte d'Azur appelle à la grève vendredi 22 avril, a annoncé sur France Bleu Azur ce vendredi matin Olivier Gaumet, secrétaire général de la CGT SNCF de Nice et des environs.

Concrètement, un préavis de grève est déposé du vendredi 22 avril 2022 à 1h au samedi 23 avril 2022 à 1h."La rémunération des cheminots doit être augmenter durablement par la majoration de la prime de travail pour l’ensemble des cheminots de la Côte d’Azur", demande le syndicat dans le préavis que France Bleu Azur s'est procuré.

Il faut aussi, pour la CGT, "Réhumaniser les trains et les gares", et répondre aux enjeux posés par l'ouverture à la concurrence de la ligne Marseille-Nice à l'opérateur Transdev en 2025, et aux enjeux de la nouvelle filiale.

Un mouvement qui, s'il est suivi, peut s'ajouter à l'interruption de trafic prévue par la SNCF dans le cadre des travaux à Marseille-Blancarde. La SNCF interrompt le trafic des trains entre Nice et Marseille les samedi 16 et dimanche 17 avril, ainsi que les 23 et 24 avril. Il s'agit d'un remplacement d'aiguillages qui nécessite d'interrompre tout le trafic.

Dans le détail, le trafic ferroviaire est donc suspendu du vendredi 15 avril à 23h20 jusqu'au lundi 18 avril à 8h20. Puis du vendredi 22 avril à 23h20 jusqu'au dimanche 24 avril à 11h30, aucun TGV Nice-Paris ne sera sur les rails.