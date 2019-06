INFO FRANCE BLEU - Côte de Morre, près de Besançon : prolongation jusqu'au 12 juillet de la fermeture dans les deux sens

Morre, France

Une mauvaise nouvelle de plus pour les très nombreux automobilistes qui empruntent habituellement la Côte de Morre, au-dessus de Besançon... L'interdiction de circulation dans les deux sens est prolongée pour plus d'un mois encore : au moins, jusqu'au 12 juillet, précise ce mercredi matin, à France Bleu Besançon, le conseil départemental du Doubs en charge des travaux de rénovation de la route qui ont débuté le 6 mai dernier.

Le glissement de terrain du 20 mai est plus compliqué que prévu à sécuriser

La circulation, dans le sens descendant, devait normalement reprendre ce mercredi (5 juin)... La Côte de Morre était totalement fermée depuis deux semaines déjà, à cause d'un glissement de terrain qui avait fragilisé la chaussée le 20 mai. Et malgré les opérations de remblaiements : ce glissement de terrain s'est malheureusement accentué, nous explique encore Christophe Pelsy, directeur des routes au conseil départemental du Doubs ; et pour le résorber, la fermeture totale de la circulation est donc nécessaire jusqu'au 12 juillet désormais...

> LIRE AUSSI : Besançon: la côte de Morre va être fermée pour travaux pendant trois mois dans le sens descendant