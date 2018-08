Bordeaux, France

C'est une information France Bleu Gironde. Vous serez bientôt verbalisés, via des caméras de vidéo-surveillance, si vous passez le pont de pierre à Bordeaux en voiture. Encore trop d'automobilistes le traversent, passant outre l'interdiction aux véhicules depuis l'expérimentation lancée le premier août 2017. Du coup, la mairie va activer à la rentrée la vidéo verbalisation, avec des caméras de surveillance déjà en place à chaque extrémité du pont.

200 contrevenants par semaine

Ces contrevenants sont des touristes dont le GPS n'est pas à jour, mais aussi des automobilistes qui décident la nuit de braver délibérément l'interdiction. Chaque semaine, entre 200 et 300 infractions sont constatées. Dès décembre dernier, la ville de Bordeaux avait demandé à pouvoir vidéo verbaliser dans le secteur. Demande acceptée par la préfecture de la Gironde. Aujourd'hui, des caméras de surveillance sont déjà positionnées tout près du pont, notamment porte de Bourgogne et place Stalingrad. Elles peuvent d'ores et déjà identifier la plaque d'immatriculation de tout véhicule, et si vous êtes en tort, l'amende sera envoyée à domicile. Le système doit être effectif peu après la rentrée, courant septembre ou octobre.