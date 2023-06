INFO FRANCE BLEU - Réouverture du Pont du Brault annoncée entre le 19 et le 23 juin

Le Pont du Brault entre la Charente-Maritime et la Vendée ne fonctionne plus depuis le jeudi 18 mai dernier. En cause, la rupture d'une tête de vérin. Le tablier du pont ne peut plus bouger et la circulation est devenue impossible. Un casse-tête pour les 12.500 automobilistes qui empruntent cet axe quotidiennement, avec des pointes à 25 000 en période estivale. Conséquence : le trafic se reporte essentiellement sur Marans et les embouteillages sont aussi réguliers qu'irritants pour les usagers de la route.

Le pont du Brault est géré par le département de la Charente-Maritime et financé à parts égales avec la Vendée. La présidente de Conseil départemental était l'invitée de France Bleu La Rochelle ce mardi matin. Sylvie Marcilly a annoncé les dernières prévisions de réouverture du pont du Brault, sa future rénovation et l'épineux, mais indispensable contournement de Marans.

France Bleu La Rochelle : Sylvie Marcilly, pouvez-vous donner une date de réouverture du pont du Brault ?

Sylvie Marcilly : Il est prévu une réouverture et un retour à la normale entre le 19 et le 23 juin. Donc encore un peu de patience. Évidemment, cette panne n'était pas prévue et en tout cas pas décelable malgré les opérations de maintenance régulières qui se font sur le pont. Le message, c'est de dire qu'il faut absolument encourager les automobilistes à passer par Niort. Évidemment, c'est un contournement qui est un peu plus long, mais en termes de gain de temps, on s'y retrouve largement. Aujourd'hui, tous les automobilistes passent par le centre de Marans ce qui est une perte de temps colossale, avec des désagréments importants pour les Marandais.

C'est une coïncidence, mais d'importants travaux étaient prévus dans quelques mois sur le pont du Brault ?

Oui, en fait ce pont est sous surveillance. Il date de 1977 et des opérations de réfection totale étaient prévues pour la fin de cette année, avec une réouverture début 2024. Une commission d'appel d'offres s'est réunie et a attribué le marché à un groupement d'entreprises. Donc, la procédure normale de travaux était en cours. Or, c'est la tête du vérin qui a cédé malencontreusement, juste avant les grands ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. Donc, encore une fois, ce n'était absolument pas prévu. En tout cas, les travaux de réfection totale, eux, étaient bien prévus pour le début d'année prochaine.

Bouchon dans la rue principale de Marans © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Est-ce qu'en accord avec le département de la Vendée, vous pourriez accélérer ces travaux ou tout est figé ?

J'ai demandé aux services d'accélérer au plus vite ces travaux. Bien évidemment, nous sommes parfaitement en main dans la main avec les collègues de la Vendée. Donc oui, mais je pense que c'est quand même une prouesse en termes de rapidité, parce que l'avarie est arrivée le 18 mai. Une réouverture un mois après, c'est vraiment une prouesse. Les équipes du département ont fait très vite pour trouver une solution pour rétablir à la normale le flux des automobilistes.

Parlons du contournement de Marans. Où en est-on sur cette portion de quelques kilomètres ?

C'est un dossier très complexe en termes d'autorisations environnementales. On va travailler avec les Marandais, dans l'esprit d'une concertation au plus près des réalités. À partir de la mi-septembre 2023, une concertation sera faite avec la population pour définir exactement le tracé. En tout cas, expliquer à la population comment les procédures vont se passer et commencer à travailler sur le tracé. Ce que j'espère, c'est un début des travaux à cheval entre 2026 et 2027. Ça veut dire premiers coups de pioche pour tout ce qui est diagnostic archéologique. Mais bien avant cela, il y a déclaration d'utilité publique, il y a aussi tout ce qui concerne les autorisations environnementales. On a des franchissements de cours d'eau, un diagnostic sur quatre saisons pour "faune-flore". Il faut faire de l'acquisition foncière. Allez, au pire, on va dire premiers coups de pioche en 2027. On voit bien qu'à travers ces problématiques routières, et bien, c'est tout le cœur de ville de Marans, dont il est question. Je rappelle, "petite ville de demain" pour Marans, ça veut dire beaucoup de choses avec un plan de développement économique, de la qualité de vie pour les Marandais. Je ne passerai pas à côté de l'engagement que j'ai pris en début de ce mandat pour travailler sur le contournement de Marans.