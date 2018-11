INFO FRANCE BLEU - Le réseau de bus de Rouen demande aux chauffeurs de retirer les gilets jaunes des pare-brises

Rouen, France

On en voit de plus en plus ces derniers jours sur les pare-brises des bus qui circulent à Rouen : des gilets jaunes ostensiblement posés devant le volant du chauffeur. Pendant les 30 minutes que nous avons passé ce mercredi matin à l'arrêt Kindarena, 1 conducteur sur 5 affichait sa solidarité avec le mouvement de blocage du 17 novembre contre la hausse du prix des carburants.

Un gilet jaune sur 1 bus sur 5 en moyenne

Un chauffeur qui affiche un gilet jaune affirme qu'il s'agit d'une initiative spontanée et il nous explique que "c'est l'expression d'un ras-le-bol. Je suis aussi père de famille et je vois le prix de la vie qui augmente, c'est pas que le carburant. Et donc il faut être solidaire, se battre tous ensemble, et c'est ce que je fais en affichant ce gilet sur le pare-brise".

Quand on lui demande s'il ne craint pas une sanction de l'entreprise, ce conducteur répond par la négative et avec un sourire : "Pas du tout, et si jamais il devait y avoir sanction, les syndicats seraient là pour nous défendre".

La direction diffuse une note demandant le retrait des gilets

Il n'y aura, a priori, pas de sanctions. Hier l'entreprise nous annonçait la diffusion d'une note interne. "Nous allons demander aux chauffeurs qui affichent un gilet jaune de le retirer du pare-brise du bus. Car notre entreprise ne souhaite pas afficher de position sur cette mobilisation du 17 novembre", explique à France Bleu Normandie une porte-parole du réseau Astuce, filiale du groupe Transdev.

Le reportage d'Antoine Sabbagh Copier

Et effectivement, il y a un principe de neutralité que tout salarié doit respecter sur son lieu de travail. "C'est un principe général de neutralité politique, religieuse, philosophique. Un salarié n'a pas à afficher ses convictions dans l'exercice de ses fonctions" affirme l'avocat spécialiste dans le droit du travail Benoît Vettes.

Des passagers partagés

Voilà qui confortera le sentiment de ce passager croisé à la sortie d'un bus. Emmanuel est critique vis-à-vis de ces chauffeurs qui affichent un gilet jaune : "Ils n'ont pas à le faire, ce n'est pas leur véhicule personnel, là il s'agit de leur outil de travail."

Alors qu'un autre passager, lui, se dit solidaire de l'initiative : "Moi je n'ai pas de voiture et donc j'ai l'impression que ce chauffeur fait ce geste de solidarité pour les gens comme moi. Il a bien raison."