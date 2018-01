Orléans

Avis favorable ! Dans un rapport de 80 pages, Pierre Boubault, désigné commissaire pour cette enquête publique a donné son feu vert à la construction de la ligne ferroviaire entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire, sans réserve sur la déclaration d'utilité publique. Mais il l'a toutefois assorti de deux réserves techniques qui devront être levées par le maître d'oeuvre, la SNCF. Les services de l'Etat sont en train d'étudier le document et sera publié après cette analyse qui devrait prendre quelques jours. On ne connaît pas encore la teneur des réserves, mais elles sont capitales dans ce dossier polémique. Le préfet doit rendre prochainement son avis définitif. Une conférence de presse pourrait avoir lieu jeudi, elle permettra de connaître quels sont les points de réserves du commissaire sur le projet.

Les conclusions du rapport devront être accessibles au grand public

Après la phase d'analyse des services de la préfecture, le rapport du commissaire-enquêteur devra être visible sur le site de la préfecture du Loiret, envoyée aux collectivités locales et accessible dans les mairies concernées par le tracé de la ligne. Elles auront deux mois pour faire remonter leurs remarques au préfet qui pourra alors en toute connaissance de cause prononcer l'éventuelle déclaration d'utilité publique. Le rapport devrait également être transmis aux associations qu'elles soit favorables ou défavorables au projet. Les villes d'Orléans et de Saint-Jean-de-Braye avaient voté un avis défavorable au projet dans le cadre de l'enquête publique. Le préfet peut aller dans le sens de l'avis rendu mais peut aussi le rejeter comme le lui demandent les opposants.

Un projet à plus de 200 millions d'euros

Le projet vise à rouvrir à la circulation des trains de voyageurs sur la portion de 27 kilomètres entre les deux villes. La ligne a été fermée en 1939. Elle n'est plus utilisée que par le fret : il y a 3 dessertes par semaine, sur une vitesse de 30 kilomètres/heure. Le projet fait parti du contrat de plan signé entre l'Etat et la région Centre-Val de Loire 2015-2020. La région finance le projet à hauteur de 150 millions d'euros, l'Europe 40 millions et l'Etat à un peu plus de 20 millions d'euros. Les travaux sont gigantesques : la sécurisation de 9 passages à nouveau, la suppression d'une quinzaine d'autres, la construction de ponts, des souterrains et de nouvelles gares. On attend 8000 voyageurs par jour avec 6 communes desservies : Orléans, Saint-Jean-de Braye, Chécy, Mardié, Saint-Denis de l'hôtel et Châteauneuf.