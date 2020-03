Info Route - Dernier week-end chargé pour les vacances de février en Savoie

On sera loin cette fin de semaine du dernier gros chassé-croisé des 21 et 22 février dernier avec plus de 220.000 voitures en Savoie. Ce dernier gros week end, les 6 et 7 mars, le trafic ne sera tout de même pas anodin avec 180.000 véhicules attendus.

Autre composante : la météo avec des chutes de neige attendues vendredi soir jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise, principale destination.

Les équipements seront obligatoires pour monter ou descendre des stations.

► Dans le sens des montées vers les stations de Savoie , le trafic sera perturbé entre 16 heures et 19 heures. Dans ce sens des arrivées, c'est surtout vendredi entre 15 heures et 18 heures que la circulation sera compliquée, "difficile", selon La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est.

► Dans le sens des départs , ce sera évidement chargé sur la VRU - la voie rapide urbaine de Chambéry, en fin de journée, ce vendredi.

Le trafic sera dense samedi entre 11 heures et 16 heures, mais sauf incident, on s'attend à peu de difficultés.