Info route - Feux d'artifice de l'été à Mandelieu-la-Napoule, vos conseils pratiques pour se déplacer et stationner

Pour fêter la libération de Mandelieu, vous serez nombreux à profiter d'une magnifique soirée musicale et d'un feu d'artifice ce Vendredi 23 août. Pour assurer le bon déroulement de la soirée, un périmètre de sécurité est mis en place. France Bleu Azur vous guide.

Mandelieu-la-Napoule, France

Belle soirée en perspective pour ce Vendredi 23 août à Mandelieu - la - Napoule.

Ce Vendredi 23 août 2019 à partir de 22h, vous allez assister à un spectacle pyrotechnique sur le thème : « Les Musiques de films de la 2ème Guerre Mondiale ». Il sera suivi d’un Laser show et d'une soirée DJ avec DJ Max, un azuréen à la renommée internationale.

Pour assurer le bon fonctionnement de cet événement et assurer la sécurité de tous, des mesures spécifiques de sécurité sont mises en place.

Fermeture cette nuit de la RD 6098 (Mandelieu-La-Napoule)

Pour permettre le déroulement de cette soirée et de son feu d’artifice, la RD 6098 (Mandelieu-La-Napoule – Avenue Henry Clews) sera fermée à la circulation dans les deux sens, ce vendredi 23 août à partir de 18h jusqu'au lendemain, samedi 24 août 2019 à 2h du matin.

La circulation et le stationnement des voitures et des deux roues seront interdits de 18h à 2h du matin dans les secteurs suivants :

Les secteurs concernés par cette fermeture à la circulation sont :

le carrefour de l'avenue du 23 août

les alentours du Château de Mandelieu - la - Napoule

l'avenue Henry Clews avec une fermeture à la circulation automobile entre le carrefour « rue Honoré Carles- entrée du Port de la Napoule » et l'intersection avec l'avenue du 23 août (Maison de la Presse – Restaurant le Néapolis).

la rue Jean-Honoré Carle

le Rond-Point Balcon d’Azur avec une déviation vers le Boulevard Soustelle, en direction de Mandelieu-Centre

et l’entrée du Port-La-Napoule,

Interdictions de stationnements

Vous ne pourrez pas stationner :

entre la rue Honoré Carles et l’avenue du 23 août et sur les rues Terrats, de l'Enseignure

ainsi que l'Impasse de la Calanque.

L’accès à la place St Fainéant reste possible pour les riverains et les clients des commerces. Quand vous êtes sur la Route du Golf, une déviation vers Mandelieu-Centre est mise en place. L'accès au quartier de la Napoule pour les riverains se fera par la rue H. Carles, et l'accès au port maintenu.

Attention, l'accès piéton au sentier du littoral sera fermé à partir de 21h30

Les déviations mises en place :

Vous serez déviés :

Dans le sens Cannes / Mandelieu - par l’avenue Henry Clews (RD 6098), la route du Golf et l’avenue Maréchal Juin.

- par l’avenue Henry Clews (RD 6098), la route du Golf et l’avenue Maréchal Juin. Dans le sens Théoule / Mandelieu - par l’avenue du 23 août et le Boulevard Fanfarigoule. De plus, un itinéraire complémentaire conseillé sera mis en place pour ce sens-là, par les boulevards Jacques Soustelle (RD 2098) et du Bon Puits (RD 2098), à partir du giratoire des Balcons d’Azur.

Restitutions à partir de 2h du matin, samedi 24 août.

Les Stationnements Gratuits et autorisés

Le stationnement gratuit est autorisé :

sur le parking Soustelle

sur le parking de la Siagne (accès par le bord de mer ou Centre-ville)

sur le Parking de l’Islette (à proximité du boulodrome Marcel Terrats)

sur le parking St Fainéant

sur le parking Robinson

sur l’esplanade Pinéa

Si vous souhaitez plus d'informations sur l’événement, rendez-vous sur le site de la ville de Mandelieu-La-Napoule

Trafic , mobilité en temps réel, sur France Bleu Azur, 04.93.82.03.04