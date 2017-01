Le Conseil départemental de Côte-d'Or va poser des barrières de dégel

Après le froid, le dégel en Côte-d'Or. Si c'est une bonne nouvelle pour nos thermomètres, c'est inquiétant pour nos routes qui risquent de souffrir. En prévention, le Conseil départemental pourrait poser des "barrières de dégel" c'est-à-dire limiter la circulation des poids-lourds sur certains axes.

A la suite de la période de froid intense qu’a connue la Côte-d’Or ces dernières semaines, l'eau contenue dans les chaussées et dans les sols a gelé sur une profondeur moyenne de 45 centimètres, explique un communiqué du Conseil départemental. Car avec la remontée des températures prévue pour les prochains jours et le dégel progressif, le sol devrait se saturer en eau. Certains sols vont perdre une partie de leur résistance et le passage de lourdes charges lourdes risque fortement de démolir la structure de la chaussée, occasionnant très rapidement de graves dégâts.

Les poids-lourds interdits sur certains axes

Afin d'éviter d'abîmer les chaussées, des "barrières de dégel" sont susceptibles d’être mises en place dans les jours à venir, continue le Conseil départemental de Côte-d'Or. "En limitant les charges totales des véhicules admis, les barrières de dégel ont pour objet de diminuer les efforts infligés aux routes sur les sections vulnérables, pendant la période de dégel." Pas de barrière à proprement parler, ce sont en fait des restrictions de circulation qui ne concernent que les poids-lourds. Ces restrictions s’appliqueront sur 4.696 km du réseau routier départemental selon les modalités suivantes :

3.440 km avec une limitation à 7,5 tonnes

1.256 km avec une limitation à 12 tonnes.

→ Pour savoir quelles routes sont interdites aux poids-lourds : www.cotedor.fr à la rubrique inforoute.

→ Les transporteurs routiers peuvent aussi se renseigner auprès des services départementaux au 03.80.63.69.97