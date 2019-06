[INFO ROUTE] Les modifications de votre circulation en raison de l'Ironman à Nice, ce dimanche 30 juin.

Nice, France

Un Ironman raccourci mais maintenu !

L'Ironman édition 2019 débutera à 6h30, ce dimanche 30 juin.

En raison de la canicule, l'Ironman de Nice est raccourci de quelques kilomètres. En outre, le parcours en vélo passera de 180km à 152km, et la course à pieds de 42km à 30km. Même si le parcours est plus court, les efforts restent intenses pour les 2.900 inscrits. Pour éviter les coups de chaud et la déshydratation, les organisateurs prévoient 1,5 litres d'eau par athlète le long du parcours de vélo.

Une circulation modifiée et une Promenade des Anglais fermée

Fermeture à la circulation de minuit (dimanche 30 juin) à 3h du matin (lundi 1er juillet)

chaussée nord et sud de la promenade des Anglais entre le boulevard Gambetta et l'avenue Max Gallo

tunnel du Congrès

avenue de Verdun entre l'avenue de Suède et la Promenade des Anglais

rue Gustave V entre la rue Gabriel Fauré et la Promenade des Anglais

Fermeture du pont Napoléon 3 ( chaussée Sud)

Fermeture du Quais des Etats - Unis au niveau Guynemer

Fermeture des accès Aéroport T1 + T2 depuis la Promenade Nord

Fermeture de la bretelle d’accès depuis le Rond-point des Voyageurs vers la M6098

Fermeture du boulevard René Cassin sens Est/Ouest au niveau Grinda

Fermeture de l’auto-pont Mercantour dans le sens Nord -Sud

Fermeture de la M6222 (niveau Pompidou), avec une déviation vers Digue des Français

Fermeture à la circulation du dimanche 30 juin de 6h à 18h

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la chaussée sud entre le Pont Napoléon III et Grenouillères dont liaisons avec le boulevard Georges Pompidou et l'aéroport

Fermeture à la circulation du dimanche 30 juin à partir de 2h du matin au lundi 1er juillet (2h)

Promenade des Anglais, chaussée sud et nord de l'avenue des Grenouillères au boulevard Gambetta - tunnel de Magnan

Un accès à l'Aéroport est également modifié

Le dimanche 30 juin de 6h à 18h , les accès et sortie via la Promenade seront fermés. Les Accès et sortie de l'Aéroport se feront uniquement par la M6007 et la M99 (Digue des Français).

Des modifications de la circulation sur l'A8

L’épreuve de triathlon nécessitera également des modifications de circulation sur l’autoroute A8 en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence.

de 11h30 à 14h et de 17h à 17h30 : fermeture des sorties de l’ échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie

: fermeture des sorties de l’ (n°49) en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie de 11h30 à 14h et de 17h à 19h : fermeture de la sortie de l’échangeur de Nice Ouest (n°50) en direction de Nice Promenade (il n’y aura pas de fermeture de l’embranchement pour rejoindre la route de Grenoble).

Les Axes de circulation à privilégier

Circulation dans Nice : emprunter la voie Pierre Mathis

Contournement de Nice : privilégier l’A8

les Transports en commun, étant précisé que la ligne 2 du tramway depuis Jean Medecin jusqu'à l'aéroport / Cadam est gratuit tout ce weekend.

Pistes cyclables : Les pistes cyclables de la Promenade des Anglais et Promenade Corniglion Molinier de la sortie du terminal N°1 de l’aéroport jusqu’à l’avenue de Verdun seront fermées à la circulation le 30 juin jusqu'à minuit.

