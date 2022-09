Depuis ce jeudi soir, dans le sens Génolhac vers Alès, du gasoil est présent sur plusieurs kilomètres, entre les départementales 362 et 906. Un véhicule roulait visiblement avec une fuite. Les opérations de nettoyage vont durer plusieurs jours.

Info trafic : chaussée glissante entre Génolhac et Alès

Avis aux automobilistes. Si vous faîtes le trajet entre Génolhac et Alès, soyez prudents. La route est glissante depuis ce jeudi soir. Un véhicule qui est est passé par là, visiblement, avait une fuite de gasoil. Ce qui fait qu'il en a répandu sur plusieurs kilomètres, entre les départementale 362 et 906. Alors, le problème est signalé par des panneaux qui ne devraient pas être enlevés tout de suite, à priori, puisqu'il faut maintenant nettoyer. Et d'après les services du Département du Gard, qui appellent les automobilistes à la vigilance, les opérations devraient prendre plusieurs jours.