INFO TRAFIC - Circulation rétablie sur l'autoroute A81 en Mayenne

L'autoroute était fermée dans le sens Rennes-Le Mans depuis l'accident d'un camion ce matin au niveau de Soulgé-sur-Ouette.

Après 6 heures de perturbations, la circulation est donc totalement rétablie sur l'A81 dans les deux sens de circulation, vers Paris et vers la Bretagne, et rouverte à tous les véhicules. Les opérations de secours et de relevage sont terminées. Le camion, accidenté, a été dégagé.

Ce lundi matin 9 octobre, un chauffeur de poids-lourd a perdu le contrôle de son véhicule. Il circulait dans le sens Le Mans/Bretagne. Le camion a traversé le terre-plein central. La circulation avait été interrompue, dans un premier temps, dans les deux sens. Puis, le trafic avait pu reprendre dans le sens Le Mans/Rennes sur une seule voie.

Le chauffeur, blessé, a été transporté à l'hôpital.