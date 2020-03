Quelles seront vos conditions de circulation ce week-end ? Le Pôle mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter ce samedi et ce dimanche à Paris et en Ile-de-France.

Info-trafic : la circulation du week-end du 7 et 8 mars à Paris et en Ile-de-France

Pas facile d'éviter les problèmes de circulation le week-end dans la capitale ou dans notre région. Pour mieux cerner les points noirs et tenter de les éviter, voici ce qu'il faut retenir selon le Pôle mobilités de France Bleu Paris. Il vous accompagne aussi toute la journée sur votre radio. Ecoutez-les sur 107.1 .

Manifestations du samedi 7 mars

Deux manifestations de gilets jaunes sont prévues : la première à 11 heures à Chatelet-les-Halles. La seconde à 11h30 à Gare de l'Est pour un départ à 13 heures.

Trajet de la manifestation : Gare de l'Est > Trinité > Place de la Porte de Champerret.

Autres rendez-vous Gilets jaunes : à Saint-Denis de 9 heures à 19h30 à la MSH - Maison des Sciences de l'Homme, 20 avenue George Sand La Plaine St Denis. Et à Paris, place de la République de 10 heures à 18 heures Stand municipaliste.

Autres manifestations prévues samedi

Citoyen.ne.s de la Convention pour le climat se donne rendez-vous à 11 heures, sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro à Paris, de 11 heures à 15heures. La manifestation devrait rester sur place et ne pas entraver la circulation.

Manifestations pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes

A Villejuif : "Ensemble pour la lutte des droits des femmes". Rassemblement devant l'Hôtel de Ville. Flashmob "A cause de Macron" et départ de la déambulation rue Georges Le Bigot.

A Saint-Denis: à 14h00 marche pour le droit des femmes prévue à partir de la rue de la République (face à l'Eglise neuve).

A Mantes-la Jolie : départ 11 heures dalle du Val Fourré arrivée Palais de Justice

A Paris : rassemblement cycliste festif prévu à 14h00 place de la Bastille. Place des fêtes : marche nocturne en mixité choisie prévue entre 19 heures et 22 heures. Départ de la place des fêtes pour une arrivée place de la République.

Dimanche 8 mars

Manifestations pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes

A Paris, une manifestation est prévue à 14 heures place d'Italie. Le cortège rejoindra la place de la République, via le boulevard de l'Hopital, le Pont d'Austerlitz, l'Avenue Ledru Rollin, rue de Lyon, Bastille et le Boulevard Beaumarchais. Ces axes seront donc fermés à la circulation dimanche après-midi. Dès 12h00, les manifestants se rassemblent place d'Italie pour un pique-nique géant.

A Mantes-la-Jolie, départ 10h30 Marché de Mantes la Ville, arrivée Gare de Mantes la Jolie.

Transports en commun

Samedi

RER : toute la journée, sur la ligne C en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu toute la journée entre Musée d'Orsay et Dourdan/Saint-Martin d'Étampes.

Un bus de remplacement est mis en place entre Musée d'Orsay et Dourdan/Saint-Martin d'Étampes.

FRANCILIENS : sur la ligne H du transilien, la gare de St-Ouen l'Aumône Liesse n'est pas desservie de 7h30 à 14h30 à la demande la préfecture du Val d'Oise. Le RER C ne desservira pas non plus cette gare.

Dimanche

RER : en raison de travaux d'entretien du réseau, le trafic est interrompu sur le RER C les dimanches 8, 15 et 22 mars inclus : de 23 heures à la fin de service entre Musée d'Orsay et Dourdan. De 23h30 à fin de service entre Musée d'Orsay et Saint-Martin d'Étampes.

Tout le week-end

TRANSILIENS : sur la ligne R du transilien, sachez que les horaires entre Paris Gare de Lyon et Montargis, et entre Paris Gare de Lyon et Monterau via Moret-Veneux-les-Sablons sont modifiés en raison de travaux de maintenance.

La ligne U : le trafic est totalement interrompu entre la Défense et la Verrière depuis le début de la semaine. Des bus de substitution sont mis en en place. Des travaux doivent être réalisés après l'éboulement d'un talus sur les voies à Sèvres Ville d'Avray.