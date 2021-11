Info trafic : la RN 7 est coupée au niveau de l'aéroport d'Orly direction Paris jusqu'au 11 décembre

Attention, on ne peut plus circuler sur la nationale 7 direction Paris. La route est fermée pour travaux au niveau de l'aéroport d'Orly à la sortie de la commune d'Athis-Mons jusqu'au samedi 11 décembre 2021.

Evitez le secteur Sud d'Orly

La déviation passe par la plateforme aéroportuaire d’Aéroports de Paris. La circulation continuera à se faire que sur une seule file, comme actuellement. Les poids lourds sont déviés par l’itinéraire de substitution n° 13 au droit du Carrefour des Portes de l’Essonne.

Il est conseillé d’éviter ce secteur Sud d’Orly autant que possible. Depuis Corbeil-Essonnes pour rejoindre Orly, prendre l'A6 en direction de Paris, puis la N186 sens Extérieur en direction de Créteil et d'Orly, puis à la hauteur de Rungis rester sur la N186 en direction d'Orly et de Villejuif, puis prendre la D7(ex N7) en direction d'Orly.

Des travaux pour remettre en état la structure de la route

Le 13 octobre 2021, sous la chaussée, une canalisation d'eau potable s'était accidentellement rompue sur la commune de Paray-Vieille-Poste, au droit de l’aéroport d’Orly. La fuite d'eau avait été très importante. Véolia avait immédiatement réglé le problème. Mais la structure de la chaussée avait été très fragilisée sur une moitié de sa largeur.

Dans un premier temps, pour des raisons de sécurité, dans l'attente d'une réparation définitive, la circulation avait été limitée à une voie, sur la file de gauche. Depuis mercredi, les travaux sont en cours pour une réparation définitive.