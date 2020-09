Un chantier, qui vient de démarrer, nécessite la fermeture de la RD 57 dans l'Est mayennais, un axe routier très fréquenté qui permet de rejoindre Le Mans.

Info Trafic : route fermée entre Vaiges et Saint-Jean-sur-Erve jusqu'au 9 octobre

Depuis ce lundi 14 septembre et jusqu'au 9 octobre, la circulation est interdite entre Vaiges et Saint-Jean-sur-Erve, dans les deux sens. Des travaux de réaménagement de carrefours se déroulent sur la RD 57, un axe très fréquenté par les voitures et les camions.

Une déviation est mise en place par Sainte-Suzanne, Evron et Soulgé-sur-Ouette.