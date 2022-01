INFOGRAPHIE - Axe Poitiers-Limoges : autoroute ou pas, comprendre les projets en concertation sur la RN 147

Faut-il une autoroute entre Poitiers et Limoges ? La question vous est posée dans le cadre d'une concertation préalable jusqu'au 20 mars. France Bleu vous explique les différents projets qui pourraient voir le jour sur cet axe. En 2018, sous l'impulsion de la ministre Elisabeth Borne, l'État a lancé une étude de faisabilité de mise en concession autoroutière. Il en ressort qu'une autoroute construite en grande partie avec les moyens publics et exploitée par une entreprise privée serait rentable. Est-elle souhaitable ? France Bleu vous propose de comparer deux projets : le projet d'autoroute et le projet alternatif, une 2X2 voies sur une partie de la route.

Pourquoi faire des travaux ?

Aujourd'hui, il faut actuellement un peu plus de deux heures pour aller de Limoges à Poitiers. On roule à 60 km/h en moyenne sur la RN 147, ces deux voies qui offrent peu de moyens de dépasser les nombreux camions. La traversée des bourgs et les routes sinueuses sont également des freins. La route est lente, mais aussi accidentogène : 126 accidents recensés entre 2013 et 2017, 20% d'entre eux impliquaient un poids lourd. Les accidents avaient lieu principalement dans deux zones : entre Fleuré et Poitiers et au nord de Bellac. Une déviation a déjà été mise en place à Fleuré, une autre à Bellac (il y a 15 ans). Et des aménagements sont déjà en cours sur la RN147, à l'entrée sud de Poitiers et l'entrée nord de Limoges qui feraient gagner 13 minutes aux voitures (8 aux camions).

Quid de l'actuelle RN 147 en cas d'autoroute ?

La nationale deviendrait l'itinéraire bis, l'itinéraire de substitution. Car l'État est obligé de proposer un trajet gratuit aux automobiliste qui ne voudraient pas payer l'autoroute. "Sur les sections aujourd’hui déviées, il emprunterait le tracé de l’ancienne route nationale dans la traversée de Bellac et Fleuré" précise le dossier de concertation. Cet itinéraire de substitution serait interdit aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, sauf s'ils doivent spécifiquement se rendre dans ce secteur. L'État estime que 43 à 47% des automobilistes et 28 à 30% des conducteurs de poids lourds utiliseraient toujours l'axe actuel.

Quels sont les aménagements qui se feront de toute façon ?

aménagement de l’entrée sud-est de Poitiers (RN147) à Mignaloux-Beauvoir

déviation de Lussac-les-Châteaux (RN147)

aménagement de créneaux de dépassement au sud de Bellac (RN147)

aménagement à 2x2 voies au nord de Limoges (RN147)

aménagement du contournement nord de Limoges entre l’A20 et la RN147 (RN520)

Comment m'exprimer sur le sujet ?

Pour vous renseigner sur le projet d'autoroute, il existe un site internet, où vous trouverez tous les documents relatifs au projet. Sur ce même site, vous pouvez laisser des contributions écrites dans la partie "Je m'exprime". Vous pouvez également envoyer des mails aux garants de cette consultation, ou échanger avec le maître d'ouvrage lors de réunions en présentiel ou via l'application Zoom lors de différents événements (détails et dates à retrouver dans ce dossier, p.16) :

deux assemblées des territoires,

cinq ateliers thématiques,

des permanences d'information,

des débats dans les campus de Poitiers et Limoges,

et deux réunions publiques.

France Bleu Poitou et France Bleu Limoges consacrent également leur matinale le 25 janvier au projet.

Habitez-vous sur le projet d'autoroute ?

Le dossier mis en ligne recense la liste des communes du périmètre de concertation. Il s'agit de :

Poitiers, Sèvres-Anxaumont, Saint-Benoît, Mignaloux-Beauvoir, Saint-Julien-L'Ars, Smarves, Savigny-Levescault, Nouaillé-Maupertuis, Tercé, Nieuil-L'Espoir, Fleuré, Valdivienne, Vernon, Dienné, Lhommaizé, Civaux, Verrières, Mazerolles, Lussac-les-Châteaux, Sillars, Montmorillon, Gouex, Persac, Saulgé, Moulismes, Plaisance, Lathus-St-Remy, Adriers, Val-d'Oire-et-Gartempe, Oradour-St-Genest, St-Sornin-la-Marche, Le Dorat, St-Martial-sur-Isop, St-Bonnet-de-Bellac, St-Ouen-sur-Gartempe, Droux, La-Croix-sur-Gartempe, Peyrat-de-Bellac, Blanzac, Rancon, Bellac, Val d'Issoire, St-Junien-les-Combes, Blond, Berneuil, St-Pardoux-le-Lac, Breuilaufa, Vaulry, Le Buis, Chamboret, Nantiat, Thouron, Compreignac, Peyrilhac, St-Jouvent, Bonnac-la-Côte, St-Gence, Nieul, Chaptelat, Rilhac-Rançon, Couzeix, Le Palais-sur-Vienne, Limoges.