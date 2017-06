INFOGRAPHIE - Circulation routière : le calendrier de l'été de Bison Futé

Quels sont les jours à éviter en voiture cet été ? Bison Futé a livré ce jeudi son calendrier de l'été, où sont classées les périodes en fonction des prévisions de circulation. À consulter pour ne pas voir rouge sur la route des vacances.

Vert, orange, rouge ou noir : les couleurs de l'été sont tombées chez Bison Futé, qui a classé tous les week-ends de juillet et août en fonction des prévisions de circulation sur ces périodes.

Éviter le samedi à tout prix

Cet été 2017, de manière générale, tous les samedis de la période des congés scolaires seront des jours très difficiles sur le plan de la circulation routière. Pour les départs, il est conseillé aux vacanciers d’attendre le dimanche pour prendre la route. Les départs correspondent surtout à des déplacements de Paris vers les métropoles régionales et des métropoles vers la côte.

Le trafic dans le sens des retours est généralement mieux étalé dans le temps, principalement sur trois jours : les vendredi, samedi et dimanche.

À chaque période sa zone de forte concentration de bouchons

Les trajets correspondant aux congés scolaires en France sont renforcés par ceux de nombreux touristes venant du nord de l’Europe qui circulent en direction de la Méditerranée. Les Européens du nord partent généralement en juillet et ils sont même nombreux à partir dès le mois de juin. Les Français quant à eux, sont de plus en plus nombreux à décaler leurs vacances vers le mois d’août.

Ainsi, jusqu’à mi-juillet, c’est la moitié est du pays qui concentre la majorité des déplacements et des encombrements depuis les frontières nord du pays jusqu’aux rivages de la Méditerranée. À partir de mi-juillet, les flux de circulation s’équilibrent progressivement sur l’ensemble des grands itinéraires qui traversent le pays en direction du sud-est, de l’ouest et du sud-ouest.