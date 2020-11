INFOGRAPHIE - Plus de monde sur les routes et dans les transports qu'au premier confinement

Si vous prenez votre voiture pour aller travailler ou les transports en commun, vous l'avez constaté : routes, bus et tramways ne sont pas désertés à Brest et Quimper. Ce n'est pas qu'une impression : il y a plus de circulation que lors du premier confinement au printemps.