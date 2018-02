Le Conseil d'orientation des infrastructures (COI) était chargé de faire le tri dans les nombreux projets de transport non encore aboutis pour cause d'absence de financement, ou de contestations locales. Cette commission composée d'élus et d'experts a rendu ce jeudi son rapport au gouvernement, tout en constatant que rien, ou presque, ne pourra être réalisé si les crédits alloués n'augmentent pas fortement. Le COI a classé les projets, ferroviaires ou routiers, selon s'ils sont jugés "prioritaires" - comme la ligne nouvelle Montpellier-Béziers, "abandonnés" - par exemple la ligne nouvelle Bordeaux-Dax ou le doublement de l'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne, "confirmés", "reportés" ou "à moderniser". Voici la carte de ces recommandations.

Grands projets : ce que dit le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures © Visactu -

Le gouvernement annoncera à la fin du mois les mesures prises concernant ces projets de transports.