INFOGRAPHIE - Les 10 ans de la ligne B du tramway à Orléans

La ligne B du tramway de l'agglomération orléanaise a 10 ans cette année. La ligne, mise en service le 30 juin 2012 relie depuis la station Georges Pompidou à La Chapelle-Saint-Mesmin à la station Clos du Hameau à Saint-Jean-de-Braye en passant par le centre-ville d'Orléans. A cette occasion, France Bleu Orléans fait le bilan de ces 10 années en quelques chiffres.

Depuis sa mise en service en juin 2012 jusqu'à juin 2022, la ligne B a effectué 75 millions de voyages et parcouru 8,8 millions de km. Cette ligne, longue de 11,1 km compte 25 stations, la plus fréquentée étant logiquement l'arrêt "De Gaulle" au cœur du centre-ville. En moyenne en période scolaire, on compte 27.000 voyages chaque jour sur la ligne B, pour 70.000 voyages en tramway au total et 125.000 voyages sur l'ensemble du réseau TAO.

Le tramway place De Gaulle à Orléans. © AFP - Nicolas Thibaut / Photononstop

Jusqu'à 90 personnes par jour pour l'exploitation du tram

Côté équipement, la régie des transports de l'agglomération orléanaise dispose pour ses trams de 43 rames, 22 rames de modèle 301 et 21 rames 302. Dix-huit d'entre elles sont dédiées à l’exploitation de la ligne B et le réseau compte 215 bus au total. Depuis plusieurs années, l'offre en matière de vélos s'élargit et il y a désormais 35 stations vélo+ dans l'agglomération, dont celle de Gare d’Orléans qui est la plus utilisée.

Au total, 510 conducteurs, dont 73 conductrices, travaillent pour TAO. Chaque jour, 35 d'entre eux prennent leur poste de conduite mais jusqu'à 90 personnes peuvent être amenées à travailler chaque jour autour du tram. Les régulateurs, les techniciens de maintenance (maintenance des voies, de l’APS, des stations, des distributeurs automatiques, etc.), les agents dédiés à l'information voyageur ou au sercice travaux.