Quels sont les jours à éviter pour partir ou rentrer de vacances cet été ? France Bleu vous propose de consulter le calendrier des prévisions de circulation publié par Bison Futé qui prévoit du rouge et du orange pour ce week-end du 20 au 22 juillet.

Orange, rouge et même noir : comme chaque année, Bison Futé a classé tous les week-ends de juillet et août en fonction des prévisions de circulation sur ces périodes. France Bleu fait le point sur ce qu'il faut retenir.

© Visactu

Un week-end du 20 au 22 juillet rouge et orange

Attendez-vous à rouler au ralenti si vous prenez la route des vacances ce vendredi 20 juillet. La journée est classée orange dans le sens des départs par Bison Futé. Toute la France est concernée. Les difficultés de circulation seront nombreuses sur les grands axes autoroutiers ainsi qu’en milieu urbain.

Samedi 21 juillet s'annonce comme la journée la plus compliquée du week-end, en particulier dans le sens des départs (rouge). Bison Futé prévoit des ralentissements sur l’ensemble des grands itinéraires du pays jusqu’en milieu d’après-midi. Ce sera orange dans le sens des retours en particulier sur l’autoroute A9 le long de la Méditerranée, puis dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7 en direction de Lyon.

Deux samedis noirs en août

De façon générale, évitez de prendre la route des vacances le samedi si vous le pouvez. Les 21 et 28 juillet sont classés rouge et Bison futé prévoit même du noir les 4 et 11 août. Il estconseillé aux vacanciers d’attendre le dimanche pour partir.

Dans le sens des retours, seul le samedi 18 août est classé rouge au niveau national. Toutefois, les vacanciers qui prévoient de rentrer le vendredi 10 août du sud de la France, ou de traverser l'Auvergne - Rhône-Alpes les dimanche 19 et samedi 25 août devront aussi faire preuve de patience.