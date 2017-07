INFOGRAPHIE - A Paris, le Vélib' fête ses dix ans

Le 15 juillet 2007, le maire de Paris Bertrand Delanoë lançait un nouveau moyen de locomotion : le Vélib', un vélo en libre-service. Dix ans plus tard, il a (en partie) changé la mobilité à Paris.

"Et si demain à Paris, la voiture n'était plus qu'un lointain souvenir ?" : il y a dix ans jour pour jour, lorsque la mairie de Paris et l'opérateur JCDecaux ont lancé l'offre parisienne de vélos, la mise en place de quelque 10.000 vélos en libre-service laissait espérer les porteurs du projet une révolution des transports à Paris.

Ce samedi, à quelques mois de la fin du contrat de gestion de Vélib par JCDecaux (qui sera remplacé début 2018 par S'moove) ,les vélos en libre-service de la ville de Paris fêtent leurs dix ans sans célébrations. Et pourtant, ce moyen de transport est entré dans les habitudes des parisiens, et se développe dans les voies piétonnes que développe la nouvelle maire de Paris, sur les quais, et au travers de nouveaux projets de partage de voies, comme sur la rue de Rivoli.

Aujourd'hui, le Vélib' a presque doublé sa capacité, avec près de 20.000 vélos disponibles à Paris, et dans 30 communes alentour. En tout, en 10 ans, il y a eu 324 millions de locations de vélos.

Les vélos parisiens étaient loin d'être les premiers du modèle : avant Paris, La Rochelle avait mis des vélos en place dès la fin des années 70, mais aussi Rennes dans les années 90 et Lyon en 2005, avec les Vélov, déjà gérés par JCDecaux. Le principe de Vélib' a fait des émules dans une trentaine d'autres villes de France, comme à Londres, Buenos-Aires, Montréal ou Moscou.