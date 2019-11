INFOGRAPHIE - Péages autoroutiers : les tarifs vont augmenter de 1 à 1,5% le 1er février

À partir du 1er février prochain, les automobilistes qui emprunteront les autoroutes devront payer en moyenne entre 1 et 1,5 % de plus a confirmé Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports, sur RTL ce week-end. "Les contrats prévoient des augmentations chaque année en fonction du niveau de l'inflation et d'autres paramètres. Chaque année l'État respecte ce contrat", a justifié Jean-Baptiste Djebbari. "Je ne peux que le déplorer en tant que citoyen" a-t-il ajouté "mais ça a été signé par des hommes et femmes politiques au pouvoir. Nous pourrions être démagos et dire que l'État ne respecte plus aucun contrat mais ce n'est pas un discours raisonnable."

Hausses supérieures à l'inflation

Cette année, les tarifs des péages autoroutiers ont augmenté en moyenne de 1,8% pour les voitures. Cette hausse annuelle est inscrite dans les contrats signés en 2006 entre l'État et les entreprises concessionnaires. Depuis 2009 toutefois, elles sont régulièrement supérieures à l'inflation.

D'après les concessionnaires autoroutiers, cela doit permettre de compenser les travaux inscrits dans le "plan autoroutes" décidé à la fin du quinquennat de François Hollande, la redevance domaniale prélevée par l'État, ou encore le gel des prix décidé en 2015 par Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement.