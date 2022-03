Paris : le tunnel de La Défense fermé toute la journée après l'effondrement d'un mur

Attention, si vous avez l'habitude de prendre le tunnel de La défense (A14). Depuis 02h00, ce vendredi matin, il est fermé à la circulation toute la journée en direction de Paris. La Direction des Routes d’île-de-France (DiRIF) prévoit de rouvrir ce tunnel dans la nuit de vendredi à samedi.

Une partie d'un mur s'est effondrée

Une partie d'un mur du tunnel est tombée sur la chaussée. Il n'y a pas de blessé, ni aucun dommage côté automobilistes.

La stabilité du tunnel n’est pas remise en cause par cet effondrement. Le mur qui s'est écroulé n’est pas porteur.

Les équipes de la DiRIF se sont tout de suite mises au travail pour déblayer la route et pour enlever les morceaux de mur restant de façon qu'il n'y ait pas d'autres chutes.

Un travail compliqué

Les travaux ne sont pas simples à réaliser. Plusieurs dizaines de mètres de mur doivent être déposées et il faut tenir compte des nombreux réseaux et gaines qui se trouvent tout près.

Le chantier s'avère donc long et complexe à mettre en œuvre.

Une réouverture prévue dans la nuit de vendredi à samedi

À cette heure, la réouverture du tunnel à la circulation est prévue, si tout va bien, dans la nuit de vendredi à samedi.

On vous conseille quand même de regarder Sytadin. Les informations actualisées et les itinéraires de déviation conseillés sont indiqués en temps réel sur le site et l'application.