La secrétaire d'état à l'écologie, Brune Poirson, a annoncé ce mardi au Sénat lors des questions orales : "de très lourds investissements pour régénérer l’infrastructure et renouveler les trains. Les temps de parcours, la régularité et la sécurité vont être améliorés".

Répondant à une question du sénateur corrézien Indépendant Daniel Chasseing concernant la rénovation de la ligne, la secrétaire d'état a aussi évoqué une augmentation des services à bord et la mise en place du wi-fi sur les 712 km de ligne d'ici un an. La POLT est un axe important dans l'aménagement du territoire entre Toulouse et Paris. Plusieurs associations d'usagers comme "urgence POLT" et des élus sont mobilisés depuis des années pour dénoncer sa dégradation et éviter sa fermeture.