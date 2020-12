Incident près d'Austerlitz : le trafic entre Paris et Orléans restera perturbé plusieurs jours, selon la SNCF

Après l'incident survenu mardi matin sur une voie ferrée près de la gare de Paris Austerlitz, le trafic SNCF restera perturbé ce mercredi et pour plusieurs jours sur la ligne Orléans-Paris. Le départ et l'arrivée des trains se fera uniquement à la gare de Paris-Bercy, mais 50% du trafic est assuré.

Les usagers de la ligne SNCF Paris-Orléans vont devoir s'armer de patience. Les départs et les arrivées depuis la gare d'Austerlitz sont impossibles depuis mardi matin, après la chute d'une poutre en béton de 400 tonnes sur les voies du RER C, à Paris, dans un chantier indépendant de la SNCF.

Trafic perturbé "plusieurs jours"

Du coup, les trains sont dirigés vers la gare de Bercy, ce qui allonge le temps de parcours. Cette situation risque de durer plusieurs jours, indique ce mardi après-midi la SNCF, "au moins jusqu'à jeudi ou vendredi". Mais peut-être plus...

Le maire du treizième arrondissement de Paris, Jérôme Coumet où se situe le chantier dans lequel l'incident s'est produit, estime qu'il faudra "dix jours pour enlever la poutre et réparer les dégâts", mais que "le trafic ferroviaire pourra peut-être être rétabli avant". Quant à l'entreprise responsable du chantier, elle évoque le besoin de "travailler tout ce week-end pour réparer les dégâts".

Quels horaires et quels trains en attendant le retour à la normale ?

Le nombre de trains est également réduit, en raison de la capacité bien plus faible d'accueil de trains de la gare de Bercy, qui est une petite gare. Résultat : 50% du trafic habituel seulement pourra être assuré ce mardi soir et ce mercredi, et jusqu'à la réfection des voies qui permettra de rétablir la circulation via Austerlitz.