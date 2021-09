INNOVATION : Un bus autonome expérimenté par la RATP

On a jamais été aussi prêt du fantasme de la ville du futur. La RATP expérimente en ce moment un bus autonome. Il existe déjà des navettes ou des trams de ce type mais c'est la première fois en France que ce dispositif est appliqué à un bus.

La ligne choisie est la 393 (entre Sucy-bonneuil et Thiais-carrefour de la Résistance, dans le Val-de-marne). C'est une ligne très fréquentée, avec 20 000 voyageurs par jour. Le bus peut parcourir la moitié de la ligne, soit 6 kilomètres, sans être conduit par un chauffeur.

Le volant bouge tout seul

À première vue, rien ne le distingue de ses semblables. 12 mètres de long, 4 roues, 18 places assises et 52 debout. Il y a même le fameux klaxon. Seuls quelques capteurs sont visibles sur les côtés du véhicules.

Cinq capteurs permettent au bus de se situer dans l'espace et de freiner en cas d'incident. © Radio France - RATP

Le schéma est le même : on monte, et on démarre. Et c'est là que la magie opère : le volant bouge tout seul. Et le bus gère sa vitesse : entre 15 et 30 kilomètres par heure. Alors il y a quand même Yann notre "Safety driver". Il est conducteur depuis 17 ans et il est là en cas de pépin : "Je surveille la machine pour vérifier qu'elle ait bien repéré tous les obstacles éventuels qui arrivent. C'est la découverte d'un nouveau matériel, avec des petites étoiles dans les yeux, où on voit un véhicule un peu merveilleux. C'est une belle voiture télécommandée.", se réjouit le conducteur.

Même si le bus est autonome, un "safety driver" peut intervenir en cas d'incident. © Radio France - RATP

Les freinages sont un peu rude, il vaut mieux se tenir fermement. Le bus est équipé de 5 capteurs pour appréhender son environnement. Côme Berbain est le responsable innovation au sein de la RATP, "On a appris au véhicule à se déplacer sur cette ligne. On lui a appris chaque courbe, chaque ligne droite, chaque feu. Et puis il y a des capteurs qui lui permettent de détecter s'il y a un piéton ou une voiture et à ce moment là de freiner ou de s'arrêter", explique le directeur.

La ligne 393 transporte quotidiennement 20 000 voyageurs et dessert 20 arrêts répartis sur 12 kilomètres reliant 6 communes (Thiais, Choisy-le-Roi, Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premier bus autonome en France

«Le groupe RATP est leader de la mobilité autonome. La preuve en est, nous sommes le premier opérateur français à expérimenter un bus autonome de 12 mètres de long, 100% électrique, sur une ligne de bus classique », estime Catherine Guillouard, la Présidente-Directrice Générale du groupe RATP.

Le bus est capable de rouler tout seul sur une distance de 6 kilomètres. © Radio France - RATP

"On ne pourra plus courir derrière"

Alors est ce que vous vous seriez prêts à monter dans un bus autonome ? Pas si sûr...

"Il n'y a pas de chauffeur ? Ça va me faire un peu peur quand même !" - Awa, 51 ans.

"Moi pourquoi pas, ça peut être une bonne expérience. D'abord il faut être sûr et certain que ça marche bien mais si c'est la cas, il n'y a pas de problème" - Céline, 18 ans

"C'est un beau projet, c'est bien qu'ils mettent ça en place pour innover. Par contre le problème c'est qu'on ne pourra plus courir derrière les bus si on est en retard !" - Stony, 21 ans

Et oui, avec un bus autonome il faudra être ponctuel !

Le bus est encore en phase d'expérimentation. Sa mise en circulation est prévu pour l'automne prochain.