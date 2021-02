Inondations dans les Landes : la liste des routes fermées ce lundi

C'était à prévoir, sans surprise, la liste des routes fermées dans les Landes à cause des inondations continue de s'allonger. Ce lundi matin, il y a désormais 56 routes coupées, selon le Conseil Départemental.

La liste des routes coupées à cause des inondations continue de s'allonger dans les Landes

Désormais plus d'une cinquantaine de routes sont fermées, ce lundi matin, dans les Landes à cause des inondations, selon le point du Conseil départemental à 10h30. C'est 17 de plus que dimanche après-midi. Autant de routes sont sous surveillance.

56 routes fermées à la circulation

Secteur Centre

RD 368 entre Préchacq et Goos

RD 322 entre Yzosse et St-Vincent-de-Paul

RD 368 entre le RD107 et Préchacq

RD 61 entre Pouillon et Estibeaux

RD 322 entre Mimbaste et Saugnac

RD 405 entre Gamarde et Cassen

RD 947 bassin de la poste à Narosse fermée dans le sens Saugnac vers Dax

RD 322 Saugnac (agglo)

RD 339 entre Nousse et Poyanne

RD 110 entre Gousse et Saint-Jean-de-Lier (nouvel axe impacté)

RD 110 entre Vicq d’Auribat et Onard (nouvel axe impacté)

RD 58 entre Poyartin et Castenaul Chalosse (nouvel axe impacté)

RD 107 entre Poyartin et Ozourt (nouvel axe impacté)

RD 324 entre Soort en Chalosse et Clermont (nouvel axe impacté)

RD 420 entre Gamarde et Poyanne (nouvel axe impacté)

RD 368 entre la RD 411 et La RD 58 (Préchacq) (nouvel axe impacté)

RD 380 entre Lesgor et Bégaar (fossé qui déborde) (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Ouest

RD 71 Marais d’Orx

RD 252 à Capbreton

RD 26 à Ondres route de la plage

RD 362 à Biaudos

RD 345 St Jean de Marsacq

RD 74 St Laurent de Gosse giratoire d’Urt (nouvel axe impacté)

RD 23 à Hastingues (nouvel axe impacté)

RD 436 à Port-de-Lanne - Bec de Gave (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Est

RD 399 entre Castelsarrazin et Gaujacq

RD 424 entre Castelnau et Pomarez

RD 352 entre Larrivière à Renung

RD 352 entre St Sever et Larrivière

RD 352 entre Toulouzette et Nerbis

RD 446 entre Bats et Vieille Tursan

RD 218E a Hagetmau

RD 118 entre Monsegur et Peyre

RD 18 à Monget (nouvel axe impacté)

RD 32 entre Saint-Sever et Montaut (nouvel axe impacté)

RD 408 à Saint-Sever (nouvel axe impacté)

RD 352 E à Eyres-Moncube (nouvel axe impacté)

RD 387 à Montgaillard (nouvel axe impacté)

RD 454 entre Classun et Eugénie-Les-Bains (nouvel axe impacté)

Secteur Nord-Ouest

RD 340 entre Lit-et-Mixe et Contis

RD 331 à Lesperon

RD 10E entre Cap de pin et Labouheyre

Secteur Nord-Est

RD 64 à Montégut

RD 354 à Arthez d’Armagnac

RD 101 à Arthez d’Armagnac

RD 396 à Pujo

RD 392 à Lucbardez

RD 396 à Pujo-le-Pan (nouvel axe impacté)

RD 14 à Labrit / Vert (nouvel axe impacté)

RD 392 à Lucbardez (nouvel axe impacté)

RD 349 à Argelouse (nouvel axe impacté)

56 routes sous surveillance

Secteur Nord-Ouest

RD 378 entre Azur et intersection RD 16

RD 378 entre Castets et intersection RD 16

RD 44 entre Mimizan et Escource

RD 400 entre Ychoux et Pontenx

RD 47 entre Sainte-Eulalie et Pontenx

RD 16 entre Magescq et Léon entre intersection RD 378 et Léon

RD 57 entre Ygos et Garein

RD 42 entre Castets et Taller

RD 327 entre Sabres et Luglon

RD 41 entre St Julien et Uza (PR 41+670)

RD 140 entre Lue et Escource

RD 63 entre Labouheyre et Escource

RD 41 entre Lesperon et la RD 10E (nouvel axe impacté)

RD 10E entre Lesperon et Onesse (nouvel axe impacté)

RD 327 entre Luglon et Ygos (nouvel axe impacté)

RD 42 entre Linxe et Castets (nouvel axe impacté)

Secteur Nord-Est

RD 353 à Brocas

RD 30 à Laglorieuse

RD 321E à Mont-de-Marsan entre RD 30 et la rocade

RD 11 à Pujo

RD 381 à Mauvezin d’Armagnac (nouvel axe impacté)

RD 57 à Vert (nouvel axe impacté)

RD 321E à Mont-de-Marsan entre RD 30 et Bretagne-de-Marsan (nouvel axe impacté)

RD 388 à Bougue (nouvel axe impacté)

RD 626 à Cachen (nouvel axe impacté)

RD 4 à Callen (nouvel axe impacté)

RD 355 à Callen (nouvel axe impacté)

RD 651 à Luxey (nouvel axe impacté)

RD 43 à Sore (nouvel axe impacté)

RD 1 à Villeneuve (nouvel axe impacté)

Secteur centre

RD 7 à Onard

RD 58 entre Poyartin et Hinxe

RD 344 entre Seyresse et Tercis

RD 344 entre Seyresse et Oeyreleuy (nouvel axe impacté)

RD 344 Oeyreleuy et RD 6 Tercis (nouvel axe impacté)

RD 10 entre Pontonx et Gousse (nouvel axe impacté)

RD 229 entre le lycée agricole et la RD 6 Oeyreleuy (nouvel axe impacté)

RD 7 entre ST-Geours-d’Auribat et Montfort (nouvel axe impacté)

RD 10 entre Gousse et Cassen avec mise en place d’alternat B15-C18 (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Ouest

RD 16 à Magescq

RD 378 à Azur

RD 150 entre Magescq et Azur

RD 418 à Capbreton

RD 328 à Moliets (nouvel axe impacté)

RD 50 à Messanges (nouvel axe impacté)

RD 79 à Soustons (nouvel axe impacté)

RD 652 à Soustons (nouvel axe impacté)

RD 154 à Sainty-Barthémy (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Est