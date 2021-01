Inondations dans les Landes : le point sur les routes coupées ce dimanche

Plus d'une vingtaine de routes sont coupées à la circulation ce dimanche matin dans les Landes, d'après le Conseil Départemental. La Midouze, l'Adour moyen et les Gaves réunis sont en vigilance orange crues. La vigilance est repassée en jaune pour les vagues-submersion.

Conséquence de la tempête Justine, la liste des routes coupées dans les Landes s'allonge avec les pluies abondantes de ces dernières heures. 24 routes sont fermées ce dimanche matin à cause des inondations, 11 de plus que la veille, et 28 autres sont sous surveillance. La Midouze, l'Adour moyen et les Gaves réunis sont en vigilance orange crues, et l'eau va continuer de monter. Prudence dans vos déplacements, car des branches sont aussi tombées sur les routes suite aux rafales de vent.

La vigilance pour vagues-submersion est repassée en jaune ce dimanche matin.

24 routes fermées à la circulation

Secteur Centre

RD 368 entre Préchacq et Goos

RD 322 entre Yzosse et St-Vincent-de-Paul

RD 368 entre le RD107 et Préchacq

RD61 entre Pouillon et Estibeaux (nouvel axe impacté)

RD322 entre Mimbaste et Saugnac (nouvel axe impacté)

RD405 entre Gamarde et Cassen (nouvel axe impacté)

RD947 bassin de la poste à Narosse fermée dans le sens Saugnac vers Dax (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Ouest

RD 71 Marais d’Orx

RD 252 à Capbreton

RD 26 à Ondres route de la plage

RD 362 à Biaudos

RD 74 St Laurent de Gosse (nouvel axe impacté)

RD 345 St Jean de Marsacq (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Est

RD 399 entre Castelsarrazin et Gaujacq (nouvel axe impacté)

RD 424 entre Castelnau et Pomarez (nouvel axe impacté)

RD 352 à Larrivière St Savin (nouvel axe impacté)

Secteur Nord-Ouest

RD 340 entre Lit-et-Mixe et Contis

RD 331 à Lesperon

RD 42 à Linxe (agglo- fermée par la commune) (nouvel axe impacté)

Secteur Nord-Est

RD 64 à Montégut

RD 354 à Arthez d’Armagnac

RD 101 à Arthez d’Armagnac

RD 11 à Pujo (nouvel axe impacté)

RD 392 à Lucbardez (nouvel axe impacté)

28 routes sous surveillance

Secteur Nord-Ouest

RD 378 entre Azur et intersection RD 16

RD 378 entre Castets et intersection RD 16

RD 44 entre Mimizan et Escource

RD 140 entre Escource et Lüe

RD 400 entre Ychoux et Pontenx

RD 47 entre Sainte-Eulalie et Pontenx

RD 16 entre Magescq et Léon entre intersection RD 378 et Léon

RD 57 entre Ygos et Garein (nouvel axe impacté)

RD 10e entre Cap de Pin et Labouheyre (nouvel axe impacté)

RD 42 entre Castets et Taller (nouvel axe impacté)

RD 327 entre Sabres et Luglon (nouvel axe impacté)

RD 41 entre St Julien et Uza (PR 41+670) (nouvel axe impacté)

Secteur Nord-Est

RD 14 à Vert

RD 153 à Bélis

RD 353 à Brocas

RD 30 à Laglorieuse

RD 321E à Mont-de-Marsan

Secteur Sud-Ouest

RD 16 à Magescq

RD 345 à Saint-Jean-de-Marsacq

RD 71 à St Jean de Marsacq

RD 71 à Josse

RD 378 à Azur

RD 17 à Orist

RD 150 entre Magescq et Azur (nouvel axe impacté)

RD 418 à Capbreton (nouvel axe impacté)

RD 23 entre Peyrehorade et Hastingue (nouvel axe impacté)

Secteur Sud-Est