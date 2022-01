Inondations dans les Pyrénées-Atlantiques : une dizaine routes coupées

Une dizaine de routes étaient coupées ce lundi en fin de matinées, à cause des inondations. Il s'agit d'axes situés dans les secteurs de Labourd, Gaves et Soubestre, ainsi que Basse Navarre et Soule. Une crue majeure du Gave d'Oloron, classé en vigilance route, est attendue dans les Pyrénées-Atlantiques et également dans les Landes. Des coulées de boue et des crues torrentielles sont attendues en Haute-Soule. Les pics de crue sont attendus en milieu de journée.

D137 et D250 à Ustaritz

D29 à Auterrive

D733 à Bougarber

D10 à Bidache

D12 à Behasque-Lapiste

D246 et D321 à Labets-Biscay

D349 Bidarray

D59 Barcus