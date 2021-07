Inondations en Seine-et-Marne : plusieurs axes toujours fermés à la circulation mercredi soir

Les orages de mardi soir et mercredi matin en Seine-et-Marne ont laissé des traces : des caves inondées dans une vingtaine de communes, et des routes totalement impraticables, à la fois à cause des précipitations et des chutes d'arbres et de branchages sur la chaussée.

Cinq départementales encore bloquées

Si certains axes ont depuis été rendus à la circulation, cinq routes départementales restent fermées ce mercredi 14 juillet au soir : la D334 à hauteur de Pomponne (le long de la Marne), la D411 au niveau d'Etrepilly et Marcilly, la D5 autour de Villenoy et la D418 vers Claye-Souilly. Une vingtaine d'employés du Département se sont relayés sur des interventions mardi soir et toute la nuit de mardi à mercredi. Ils doivent encore intervenir demain, pour dégager les débris sur les cinq routes restantes une fois que l'eau se sera écoulée.

Le mur d'enceinte d'un château s'est effondré

Les zones au nord et à l'est de Meaux, et tout autour de la ville, ont particulièrement été touchées, selon les services du Département contactées par France Bleu Paris ce mercredi soir. Les inondations ont touché des communes comme Vinantes, Condé-Sainte-Libiaire, Sancy-les-Meaux, Chauconin, notamment.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreux internautes ont mis en ligne des images des inondations. En haut, l'image postée par un riverain de Condé-Sainte-Libiaire. La mairie indique d'ailleurs ce mercredi qu'elle va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En bas, une photo postée par la mairie de Claye-Souilly.

Les inondations à Claye-Souilly ce mercredi soir. - Ville de Claye-Souilly

À Claye-Souilly, le rez-de-chaussée du collège du Parc des Tournelles, en bordure de la Beuvronne, a été inondé. À Pomponne, un mur d'enceinte du château qui héberge la compagnie de CRS N°4 s'est en partie effondré sur la route ; les dégâts ont dû être dégagés à l'aide d'un tractopelle. On voit sur cette photo prise dans la nuit, sur la gauche, l'eau qui sort en cascades du mur d'enceintes. Ce jeudi, on attend encore de la pluie sur l'ensemble du département.