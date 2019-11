Inondations : encore quelques routes fermées dans les Landes ce jeudi

La situation s'améliore un peu dans les Landes ce jeudi matin. Quelques routes sont encore fermées à cause des inondations et quatre sont sous surveillance.

Département Landes, France

La situation s'améliore un peu dans les Landes ce jeudi matin. Quelques routes sont encore fermées à cause des inondations et quatre sont sous surveillance. le point à 9h avec les services du Conseil départemental des Landes. Deux axes sont rouverts, la D345 à Saint-Jean-de-Marsacq et la RD 368 entre Préchacq et Goos.

Routes départementales fermées à la circulation

RD 436 Bec du Gave

RD 154 à Saint-Barthélémy

RD 362 à Biaudos

RD 322 Yzosse – Saint Vincent de Paul

Routes départementales sous surveillance

RD12 secteur des Barthes commune de St Laurent-de-Gosse,

RD126 secteur de Saint-Martin-de-Seignanx

RD 71 Marais d’Orx

RD 396 Pujo-le-Plan

Fossés qui débordent