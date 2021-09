Inondations : il reste cinq routes coupées dans le Gard

Les pluies cette fois sont bien derrière nous. Le Gard passe d'une vigilance orange à une alerte jaune orages et crues ce jeudi. Les agents du département se sont démultipliés depuis deux jours pour réparer les dégâts de voirie. Il reste malgré tout ce jeudi matin encre cinq routes coupées dans le Gard : la RD142 et la RD363 à Aigues-Vives, la RD6572 au pont du Vistre entre le Cailar et Vauvert, la RD107 dans le secteur de Bizac / Boissières et enfin la RD104 entre le Cailar et Vauvert

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les agents du Conseil départemental du Gard sont mobilisés sur les routes pour réparer les dégâts des orages depuis deux jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'alerte orange est levée ce jeudi dans le Gard.