La circulation des trains est totalement interrompue entre Bordeaux et Dax, ce mardi après-midi. Des voies ont été inondées à Laluque dans les Landes, ce qui entraîne des annulations sur cet axe. La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur voyage.

Inondations : la circulation des trains interrompue entre Bordeaux et Dax

Landes, France

Après le passage de la tempête Amélie ce week-end, les galères continuent pour les voyageurs en train sur la l'axe Atlantique. Il est impossible ce mardi après-midi de rejoindre Bordeaux en train depuis Dax, Bayonne, Pau et Tarbes et inversement. La SNCF indique que le trafic est totalement interrompu dans les deux sens de circulation entre Dax et Bordeaux-Saint-Jean, après des inondations sur les voies, à Laluque, dans les Landes, au nord de Dax. Les TGV en provenance de Paris sont obligés de s'arrêter à Bordeaux. La situation est paralysée au moins jusqu'à ce mardi soir.

La SNCF indique qu'il n'y a pas de trains bloqués sur les voies, le trafic a été arrêté en amont. Les voies, déjà fragilisées après le passage de la tempête, sont inondées à cause de la pluie qui ne cesse de tomber.

La SNCF invite ses voyageurs à reporter leur voyage et conseille aussi aux usagers de se renseigner sur les applications et sites dédiés, notamment ici.

Déjà ce weekend, avec la tempête, la circulation avait été fortement perturbée dans le Sud-Ouest. Des arbres sont tombés sur les rails en Nouvelle-Aquitaine, dont de nombreux dans les Landes.